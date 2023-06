Šojguův syn chce prorazit v šoubyznysu. Zpívá písně v angličtině

„Podle zprávy týmu vyšetřovatelů z Nadace proti korupci (ACF) Alexeje Navalného si Šebunov několik dní předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, založil účet na sociální síti TikTok, kde zpívá cover verze slavných písní,“ napsal The Insider .

The Insider upozornil, že mladík nezahálel ani v první den války, kdy postoval video, na němž v tričku s nápisem New York zpívá hit 7 Years od držitele Grammy - dánské skupiny Lukas Graham.

ACF podle The Insider poukázala také na to, že Šojguův syn odjel se svým hudebním producentem na dovolenou do Turecka čtyři dny předtím, než ruský prezident Vladimir Putin 21. září oznámil mobilizaci.