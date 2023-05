Nepřitvrdíme-li vůči migraci, nedopadne to dobře, varuje saský premiér

Kretschmer také navrhl novelu ústavy, aniž by zašel do podrobností. Prohlásil, že je konečně zapotřebí řešení azylové otázky, které by uklidnilo zemi. „Napětí roste, frustrace se zvyšuje. Pokud necháme věci takto pokračovat, nedopadne to dobře,“ varoval.