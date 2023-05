KOMENTÁŘ: Pomalá smrt staré dobré Anglie - Alexander Tomský

Od té doby všechny vlády před volbami slibují omezení, ale nic pro to nehodlají udělat a příliv utěšeně roste; 20 procent všech zaměstnanců se narodilo v cizině a 16,3 procenta narozených dětí pochází z přistěhovalecké rodiny. Statistika ovšem nebere v potaz třetí a čtvrtou generaci.

Nepochybně si většina voličů brexitu přála omezit příval přistěhovalců z EU, a proto volila státní suverenitu. Boris Johnson sliboval omezit jejich počet na 200 tisíc. Okamžitě po vítězství však otevřel dveře lidem z celého světa a snížil minimální plat o 20 procent. Jak je to možné?

Inu, bez příchozích by se každá vláda musela poprat s vleklými problémy. Odstranit dlouhodobý nedostatek lékařů a zdravotních sester (zejména v domovech důchodců) by znamenalo zavést zdravotnické školy a lékařské fakulty, náklady se odhadují na miliardu liber ročně.

Mnohem levnější je dovoz zdravotních sester z Filipín, a tak vláda vydává 600 víz denně. Omezení pečovatelského státu by vyprovokovalo nepříjemnou politickou konfrontaci.

Během loňského roku přijala Británie zhruba 250 tisíc studentů, někdy i s rodinou. Tito mnohdy pofiderní vysokoškoláci se velice vyplatí. Zatímco školné pro Brity je omezeno na 9250 liber, studenti ze zámoří platí až do výše 35 tisíc (za elitní univerzity). Většina z nich, kteří na to nemají, tak studuje na mizerných školách, jež by možná vůbec neměly existovat.