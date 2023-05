Strach nad městem. Migranti terorizují saské Plavno

Znepřátelené skupiny se do sebe pouštějí i na veřejnosti, migranti obtěžují kolemjdoucí, snaží se vyvolávat rvačky. „Jsou to velmi malé skupinky, kteří však mají na naše město značně negativní vliv,“ oznámil podle webu focus.de starosta Steffen Zenner (CDU).

Obzvláště extrémní incident se odehrál 7. května na náměstí Postplatz uprostřed starého města, kdy 22letý Syřan nožem napadl a vážně zranil 21letého Iráčana. Lékařům se podařilo zachránit pobodaného muže jen díky bleskurychlému převozu do nemocnice a okamžité operaci. Syřan zůstal ve vazbě.

Poslední incident se odehrál 12. května, kdy se dva muži z Tuniska a Čečenska dostali do pěstního souboje. Oba jsou vyšetřováni pro podezření z napadení a nebezpečného ublížení na zdraví.

Na nejistou situaci se se znepokojením dívá i policie. „Po konzultaci s městem Plavno a městskou radou pro prevenci jsme ve městě již v říjnu loňského roku zvýšili naši přítomnost,“ uvedla na dotaz FOCUS online mluvčí příslušného policejního oddělení ve Zwickau. V posledních měsících docházelo ve městě opakovaně k více či méně násilným střetům, takže se policie rozhodla svou přítomnost posílit ještě více, a to jak četností pochůzek, tak nasazením oddílu služebních psů, dodala.

Mezitím nejistota obyvatel Plavna stále roste, stále více podnikatelů hlásí sílící obavy o možnost bezpečného pohybu po centru města. „Pokud pachatelé nepocítí žádné následky, může to být ještě agresivnější. Ozývají se mi známí, kteří už do centra nechodí. Je to nebezpečí pro maloobchod,“ řekl deníku Bild šéf Parkhotelu Udo Gnüchtel.