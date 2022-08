Jaderní inspektoři už jsou na Ukrajině. Spěchají do Záporoží, aby mohli uklidnit svět

Do Kyjeva už dorazila delegace inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Namířeno má do areálu Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny na jihu země, která byla v posledních týdnech a dnech ohrožena palbou. A panují obavy, že by mohla hrozit jaderná havárie.

Jaderní inspektoři MAAE přijeli do KyjevaVideo: AP