Žádná pomoc, žádné palivo pro Gazu. Ať trpí, řekl demonstrant v Tel Avivu reportérovi Novinek

Vedle zastavení bojů někteří lidé navrhují také propustit vězně z Gazy, kteří jsou umístěni v izraelských věznicích, a poslat je zpátky do Gazy. Tím narážejí na nedávný výrok Hamásu, který se nechal slyšet, že by byl ochotný vyměnit rukojmí právě za vězně z Gazy. Klíčové je podle ní zahájit komunikaci s vládami arabských zemí včetně Palestiny a započít dialog, který by vyústil v mírové dohody. Východisko by viděla také ve dvoustátním řešení (vytvoření nezávislého Státu Palestina vedle Státu Izrael - pozn. red.).