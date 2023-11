Nezastavuj! Šani přežila masakr na izraelském festivalu, Novinkám popsala dramatický úprk

Za volantem horečnatě uvažuje, co dělat. „Napadlo mě, že bych je zkusila srazit autem, ale bylo jich příliš moc,“ říká Šani. Místo toho raději dupne na plyn a namíří si to přímo do pole. Teroristé začnou na auto střílet. Střely se zarývají do karosérie auta a Šani najednou ucítí v pravém rameni ostrou bolest. Dostala zásah.