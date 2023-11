Netanjahu se nervově zhroutil, tvrdí izraelský expremiér

Zásadní je, píše Politico, že by to pravděpodobně zmařilo naděje Spojených států, že se o návratu do Pásma Gazy podaří přesvědčit Palestinskou samosprávu (PA) ze Západního břehu. Její hnutí Fatah vládlo v Gaze do roku 2006, kdy je ve volbách porazil Hamás, který území po roce bojů zcela ovládl. Šéf Palestinské autonomie Mahmúd Abbás v minulosti odmítl myšlenku, že by se PA mohla v Gaze vrátit k moci silou izraelských zbraní.

„Kdyby Izrael přišel se seriózním návrhem na jednání o dvou státech, mělo by to na mezinárodní společenství dramatický dopad. Dalo by nám to více času a prostoru na dosažení cílů vojenských operací - a mělo by to vliv na veřejné mínění v západních zemích a v médiích. Ukázalo by to, že Izrael je odhodlán udělat něco, do čeho se mu v posledních 15 letech nechtělo. Z toho všeho by tedy mohlo vzejít něco pozitivního. Ale my to neděláme a nikdo na to nechce myslet. Nikdo to nechce vyslovit. Nikdo to nechce říct,“ míní expremiér.