Američané chtějí po Izraeli plán, co bude s Gazou po zničení Hamásu

„Existují různé představy o tom, co by mohlo následovat, ale to vše je třeba vypracovat a je to něco, co je třeba vypracovat ještě v době, kdy se Izrael vypořádává se současnou hrozbou,“ řekl Blinken v televizi NBC.

Je to zřejmě poprvé, co Washington veřejně vyzval Izrael, aby se zamyslel nad svou širší strategií, uvedl list The Times of Israel.

Podle tohoto zdroje Blinkenově pobídce předcházely soukromé apely amerického prezidenta Joea Bidena a dalších představitelů americké administrativy na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho tým, aby s nějakou představou přišli.

Podle amerických představitelů by se Izraelci měli vyvarovat chyb, kterých se dopustily USA po 11. září 2001 a jež vedly k tomu, že na dlouhá léta zabředly do válek na Blízkém východě, napsal tento izraelský deník.

Izrael opakovaně prohlásil, že cílem chystané pozemní operace v Pásmu Gazy je úplné zničení Hamásu. „Musí to být poslední (pozemní) manévr v Gaze, a to z toho prostého důvodu, že po něm už žádný Hamás nebude. Bude to trvat měsíc, dva, tři, ale nakonec tam žádný Hamás nebude,“ uvedl izraelský ministr obrany Jo'av Galant na velitelství izraelského letectva v Tel Avivu.