Izrael v dokumentu navrhuje vysídlení Palestinců do Egypta

Dokument, který podle The Times of Israel (TOI) vznikl 13. října, vyzývá k přesunu civilního obyvatelstva do stanovených měst na severu Sinaje, kde by se postupem času vybudovala stálá města a humanitární koridor. Součástí plánu má být i několik kilometrů široká „sterilní“ neutrální oblast uvnitř Egypta, která by sloužila k oddělení znepřátelených národů.