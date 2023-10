Do Gazy se v neděli z Egypta dostalo 33 kamionů s humanitární pomocí

Do Pásma Gazy se v neděli z Egypta dostalo 33 kamionů s jídlem, vodou a léky, což je zatím nejvíce za jediný den od 7. října, kdy teroristické hnutí Hamás zaútočilo na Izrael. I tak je to ale podle OSN a humanitárních organizací málo a bylo by třeba, aby do Gazy, v níž na území menším než Praha žije 2,3 milionu lidí, denně přijelo kolem 100 kamionů s pomocí. Informovala o tom agentura AP. Izrael v neděli uvedl, že v následujících dnech povolí větší přísun pomoci.

Foto: Profimedia.cz Nákladní vozidla, která do Pásma Gazy v minulém týdnu dovezla humanitární pomoc