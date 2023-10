Izrael pokračuje v útocích na Gazu a Libanon, situace v Gaze je kritická

Alespoň trochu zlepšit situaci by mohlo otevření hraničního přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy, kudy by do jinak zcela uzavřené oblasti mohla začít proudit humanitární pomoc. Americká televize ABC News uvedla, že by přechod měl být v pondělí na několik hodin otevřen. Z Gazy by tudy měli mít možnost odejít cizinci.