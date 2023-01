Velká změna v Bidenově týmu. Personální šéf Bílého domu chystá rezignaci

Personální šéf Bílého domu Ron Klain chystá v řádu týdnů rezignaci. S odkazem na své zdroje o tom v sobotu informoval deník The New York Times (NYT). Byla by to první významná personální změna v týmu amerického prezidenta Joea Bidena po více než dvou letech ve funkci.

Foto: Larry Downing, Reuters Zleva: Ron Klain a Joe Biden