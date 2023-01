Další tajná akta. Biden se ponořil do aféry až po krk

Advokát Richar Sauber (50) v sobotu přiznal, že kromě skříně v kanceláři think tanku ve Washingtonu a kartonové krabice v prezidentově garáži ve Wilmingtonu ve státě Delaware minulý týden narazili v jeho soukromé knihovně na další stránky utajovaných informací. Nález zvyšuje tlak na prezidenta, aby vysvětlil, co přesně dělal se spisy, mezi nimiž nechyběla memoranda zpravodajských služeb a informační svodky o Ukrajině, Íránu a Británii.

„Bidena nyní pravděpodobně čekají měsíce otázek v politicky nejnebezpečnějším období jeho dosavadního prezidentství. V demokratických kruzích se diskutuje o tom, zda nyní nastal čas, aby Biden odstoupil a umožnil mladšímu, neposkvrněnému kandidátovi ucházet se o Bílý dům v roce 2024,“ napsal list The Daily Telegraph.

Deník The Boston Globe má za to, ze načasování je katastrofální. „Pouhých devět týdnů po lepším než očekávaném výsledku demokratů v průběžných volbách se pan Biden v průzkumech těšil jistému oživení. Ceny benzinu klesají, zaměstnanost roste a zprávy naznačovaly, že příští měsíc hodlá oznámit svou kandidaturu na znovuzvolení.

Republikáni byli mezitím v rozkladu poté, co se jim nepodařilo získat Senát. Na znamení toho, jak je strana rozdělená, jim trvalo 15 hlasování, než se shodli na tom, kdo by měl být předsedou Sněmovny reprezentantů,“ připomněl.

Od chvíle, kdy se stal prezidentem, Biden strávil v Delawaru 194 dní, což je mnohem více času mimo Bílý dům než jeho předchůdci. Nemovitost u jezera, kterou koupil v roce 1996, je tepajícím srdcem Bidenovy rodiny. Je to místo, kde ho jeho vnuci nabádali, aby kandidoval na prezidenta, a kde jeho syn Hunter vtrhl do domu poté, co se jeho otec pokusil zakročit proti jeho drogové závislosti.