Pentagon hledá, jak urychlit výcvik obsluh patriotů

Pentagon však hledá způsoby, jak některé aspekty výcviku zkrátit. Americká armáda obvykle vyčleňuje 90 vojáků na obsluhu jedné baterie Patriot. Odborníci uvedli, že výcvik by za normálních podmínek trval asi půl roku. „Je to složitý systém, který je třeba provozovat a udržovat,“ vysvětlil zdroj listu The Washington Post (WP).