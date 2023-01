Pavel jasně vede, ale Babiš má stále šanci, tvrdí sociolog

Očekával jste tak ostrý rozjezd druhého kola?

Ano, a to hlavní teprve přijde. I v minulých volbách byl rozjezd velmi ostrý, kampaň Miloše Zemana byla vytapetována už v pondělí. Tým Andreje Babiše to zvládl už v neděli.

To, že tým Andreje Babiše to má připravené velmi detailně, bylo zjevné už tou cestou za prezidentem Macronem, nebo právě snahou o vyslovení nedůvěry vládě. Bude to zase hodně emotivní a budeme asi z toho všichni smutní.

Jak si vysvětlujete proměnu Andreje Babiše? Chtěl být vstřícný kandidát, teď je z něj agresívní soupeř.

Andrej Babiš je tentokrát vyzyvatel, a to se moc často nestalo. Je ten slabší a musí útočit. Viděli jsme to i na kampani Nerudové, kdy ve finále musela taky útočit i na Petra Pavla. Musela být v debatách ta aktivní. Petru Pavlovi stačilo situace jen glosovat, protože měl svoje jisté.

Tým Andreje Babiše teď povede negativní kampaň za účelem demobilizace možných voličů Petra Pavla. Asi to bude trochu nevkusné, ale ČR v tom není žádná výjimka.

Pavel odpověděl na Babišovu výzvu. Ukázal své fotky se státníky Prezidentské volby

A nemůže na tom tratit, když „hodný Babiš“ se mu v prvním kole vyplatil?

Může to i někoho odradit. Ale když v hokeji prohráváte o dva góly, tak hrajete bez brankáře. Musíte riskovat, protože tady to není tak, že si dojdete pro pěkné druhé místo a dostanete stříbrnou medaili. Vyhrává jen jeden a ten bere vše.

Ke komu Babiš ve svém prvním projevu hovořil?

To byl starý dobrý Andrej Babiš s dlouhým monologem, ve kterém si každý mohl něco najít, ač to třeba nedávalo úplně smysl. Určitě se bude jeho tým snažit říkat, že Andrej Babiš možná není žádný svatoušek, ale Petr Pavel taky ne. Avšak u Andreje Babiše alespoň víte, co od něj můžete čekat. Toho znáte. U Pavla to může být mnohem horší.

A když volá Andrej Babiš po míru, což hraje do karet Rusku, a zároveň srovná Pavla s Putinem, přebere si to nějak například volič SPD?

Konzistentní to není, ale člověk si vybere něco, s čím souhlasí. A taky nelze říct, že příznivci SPD jsou velcí podporovatelé Ruska a Putina. Ale když si vezmeme ten nápad s mírovým summitem, může to vyvolat podezření, že by se třeba Petr Pavel chtěl přímo zapojit do války na Ukrajině.

Foto: Michal Krumphanzl, Právo Sociolog Martin Buchtík

Ale není tak dávno, kdy Andrej Babiš před sněmovními volbami hlásal, že piráti nacpou lidem uprchlíky do bytů, ač se to nakonec nestalo. To s jeho důvěryhodností nehne?

Myslím, že to dobře vykreslil Miloš Zeman v rozhovoru po prvním kole, ve kterém se za Andreje Babiše vehementně postavil. Řekl, že „svým způsobem jsou oba dva očistec“. Tím vlastně říká chytřeji to, co si řada lidí myslí. Tedy, že Babiš není nijak férový, pravdomluvný člověk. To nejsou atributy, které by mu dali jeho voliči.

Miloš Zeman tím ukazuje, že strategií, jak v tomto ohledu srovnat Babiše s Pavlem, je stáhnout Pavla na úroveň Babiše, nikoliv budovat image Babiše jako nějak čestného člověka. Voličům to v zásadě nevadí, protože Andrej Babiš zřetelně artikuluje jejich obavy. Oceňují na něm třeba pracovitost a schopnost zatočit s politiky, kteří je v minulosti zklamali.

Může se Babiš spolehnout na voliče SPD?

Část už ho volila, ale pro část je nevolitelný. Hodně bude záležet na podpoře, a to spíš od Tomia Okamury než od Jaroslava Bašty, což je neúspěšný kandidát. A tam se bude hrát hlavně o to, aby šli jeho příznivci volit.

Babiš dlouhodobou nepřijatelnost získal různými způsoby, ať už podporou očkování, pro někoho tím, že je příliš bohatý a hraje si na chudého, že je příliš agresivní, že lže a podobně.

Jak to má u dalších stran, které se do Sněmovny nedostaly, ale představují až milion hlasů?

U Přísahy nebo ČSSD asi bude mírně vyšší podpora pro Babiše než pro Pavla, ale není to rozhodně tak ložené. Babiš není Zeman. Je nepřijatelný pro spoustu lidí. Představa, že lidi, kteří volili Trikolóru, půjdou volit Andreje Babiše, je mylná. Nemůže hrát všechny karty.

Jak se z pohledu občana Babiš liší od Zemana?

Je to aktivní politik, byť by s tím on sám asi nesouhlasil. A dlouhodobou nepřijatelnost získal různými způsoby, ať už podporou očkování, pro někoho tím, že je příliš bohatý a hraje si na chudého, že je příliš agresivní, že lže a podobně.

Babiš u Jezulátka: Před Bohem jsme si rovni a do kostela přece mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění Prezidentské volby

Na překvapivě dobrý výsledek stačila Andreji Babišovi jedna debata a osvobozující rozsudek?

K tomu je třeba přičíst x dalších věcí. Dokázal naplnit svůj potenciál pro první kolo, takže sebral všechno, co šlo. Myslím si, že část je daná slabým výkonem Jaroslava Bašty, u kterého se obecně předpokládalo, že bude mít lepší zisk. Jeho nástup na začátku ledna vypadal jako strategie SPD, ale Bašta voliče SPD nepřesvědčil, takže ti částečně šli radši volit Andreje Babiše.

Část voličů pak Babiš získal díky odstoupení pana Středuly. Část voličů přešla k Babišovi asi od Danuše Nerudové, protože tam rozhodně nejsou neprostupné hranice. To mohlo být třeba procento a půl.

Ale osvobozující rozsudek je velice důležitý, to jsme říkali dlouho před volbami. Růst hnutí ANO se zastavil před šesti sedmi lety právě kvůli kauze Čapí hnízdo. To určilo strop a teď se to odšpuntovalo. Hnutí z toho bude ještě těžit. Rozhodně je velmi důležité, když média píší, že po sedmi letech byl bývalý premiér osvobozen a je nevinný, než když se píše, jak byl bývalý premiér odsouzen.

A budou mít tedy větší váhu jeho slova o tom, že to celé bylo spiknutí?

To si nemyslím. Obecně je ale lepší jít do voleb s čistým štítem.

Stalo se něco jako ve sněmovních volbách mezi koalicí Spolu a PirSTAN, že došlo k poměrně významnému pohybu na poslední chvíli. To ukazuje, že se volby rozhodují v posledním týdnu.

Nečekaně silná podpora byla pro Petra Pavla. Poslední průzkumy mu dávaly kolem 27 procent.

Pro mě byl překvapením spíš vysoký zisk pro Andreje Babiše. Viděli jsme dlouhodobě, že Pavel Fischer má konzistentně kolem šesti procent a Danuše Nerudová s Petrem Pavlem měli vždy dohromady kolem 50 procent. A to se přelévalo. To byla do značné míry propojená nádoba.

Sice někteří potom nešli volit, jiní se tam přidali, jiní zase odešli někam jinam, ale z širšího pohledu to bylo 50 procent, která se přelévala. A pak se stalo něco jako ve sněmovních volbách mezi koalicí Spolu a PirSTAN, že došlo k poměrně významnému pohybu na poslední chvíli. To ukazuje, že se volby rozhodují v posledním týdnu.

Petr Pavel by podle vašich propočtů teď v duelu zvítězil se ziskem 54,5 procenta oproti 45,5 procenta Andreje Babiše. Jak jste k tomuto závěru dospěli?

Vychází to z propočtu, jak by se přelily hlasy voličů podle toho, co deklarovali v posledním průzkumu před volbami s ohledem na skutečný výsledek. Víme například, že dvě třetiny voličů Danuše Nerudové budou volit Pavla, šestina zůstane doma a šestina půjde volit Babiše.

Za Petrem Pavlem přišly v Ústí nad Labem tisíce lidí Prezidentské volby

Kde může Pavel ztrácet a Babiš těžit?

V přepočtu Pavel vede o nějakých 500 tisíc hlasů, tedy o deset procentních bodů při vysoké volební účasti. Každý má řekněme teď 35 procent jistých. Není důvod si myslet, že by voliči prvního kola už do druhého kola nešli. A pak je ve hře 30 procent hlasů, z nichž v tuto chvíli má na své straně Petr Pavel 20 procent a Andrej Babiš deset.

A Pavel může ztratit na demobilizaci. Je pravděpodobné, že lidé, kteří chtěli volit Danuši Nerudovou nebo Pavla Fischera a zvažovali Petra Pavla, nepůjdou volit Andreje Babiše. Ale můžou zůstat doma. Takže Andrej Babiš se bude snažit demobilizovat voliče neúspěšných kandidátů a stejně jako posledně Miloš Zeman mobilizovat voliče, kteří nebyli volit v prvním kole. A ještě bude muset přesvědčit voliče typicky SPD, kteří v tuto chvíli plánují zůstat doma, aby ho šli volit.

Jak se budou podle vás tyto aktuální nálady měnit?

Myslím, že tým Andreje Babiše bude náskok stahovat, ale že to nestáhnou úplně. Říkám to ale bez znalosti taktiky nebo nějakých informací, které zatím nekolují veřejným prostorem. Stojí to jen na číslech. Viděli jsme před prvním kolem asi šest sedm různých efektů, které přišly v posledním týdnu a výrazně v součtu s výsledky zamíchaly.

Nepřijatelnost Andreje Babiše se dlouhodobě se pohybuje mezi 49 a 51 procenty. Vyšší nepřijatelnost je jen u Jaroslava Bašty. U Petra Pavla je to asi 34 procent.

Podle PAQ Research 330 tisíc voličů ANO nehlasovalo pro Andreje Babiše. Co si o tom myslíte?

Máme dlouhodobě asi 20 procent nevoličů, kteří nechodí k volbám, a asi 25 procent lidí, kteří chodí ke všem volbám. A ten zbytek prostě někdy jde a někdy nejde. Takže určitě zůstala doma i část voličů vládních koalic a také část lidí, kteří volili ANO. Viděli jsme to na příkladu ostravského primátora Tomáše Macury (ANO) a moravskoslezského hejtmana, místopředsedy ANO Ivo Vondráka, kteří říkali, že Andrej Babiš není jejich kandidát na prezidenta a spíš ho chtějí jako budoucího premiéra.

Jak vysoká je vlastně ta nepřijatelnost Andreje Babiše jako kandidáta na Hrad?

Dlouhodobě se pohybuje mezi 49 a 51 procenty. Vyšší nepřijatelnost je jen u Jaroslava Bašty. U Petra Pavla je to asi 34 procent.

Může to Babiš prolomit?

Tady nevidím cestu, ale už samotný fakt, že do voleb šel, svědčí velmi pravděpodobně o tom, že je chce vyhrát. Motivací jít do voleb mohlo být i to, že chtěl jen využít tohoto mediálního prostoru ke kritice vlády, ale on ho nevyužil. Ani nechodil do diskusí.

Prostě musí mít nějaký plán, jak to udělat, protože by přece nešli do předem prohraného boje jako třeba při senátních volbách v Jihlavě. Ale taky to může být tak, že je to osobní rozhodnutí Andreje Babiše navzdory doporučením analytického marketingového týmu. To se asi nikdy nedozvíme.

Pavel: Babiš je riziko pro demokratický vývoj země Prezidentské volby

Takže očekáváte, že Babišova kampaň má ještě rezervy, které teď vyhrne ven?

Rozhodně. Žádnou pořádnou kampaň zatím nedělal. A pokud postoupíte do druhého kola, tak můžete použít dalších 10 milionů. Dosud mohl každý vyčerpat 40 milionů. A pokud vím, tak Petr Pavel spotřeboval skoro celých těch 40 milionů a Andrej Babiš pravděpodobně ne, takže má i víc peněz do druhého kola. Oni se nepřipravovali na nic jiného.

Vidíme to na cestě do Francie za prezidentem Macronem, na snaze vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Bude to gradovat a budou chtít určovat dikci kampaně. Ale nemusí se jim to podařit, protože proti nim nestojí parta kámošů, kteří si řekli, že by si zkusili udělat kampaň, ale opravdu profesionální tým. Ti také nebudou jen sedět a nečinně koukat.

Jestliže jsou už od neděle vylepené billboardy namířené proti Petru Pavlovi, znamená to, že tým Andreje Babiše věděl už dlouho, že finále bude mezi nimi?

Tým Andreje Babiše se připravoval výhradně na druhé kolo. Mohl mít připravené dvě varianty. Je to podobné, jako byste připravovali nedělní titulní stránku, také budete mít připravených víc variant. Jestli mají ve skladu i variantu plakátů pro druhé kolo s Danuší Nerudovou, to nevím.

Vysoká účast nás nepřekvapila. Jednak jsme ji opravdu měli v modelu a jednak byla vždycky volební účast vyšší v prvním kole prezidentské volby než ve sněmovních volbách, které tomu předcházely. A protože ve sněmovních volbách 2021 byla vysoká volební účast, a to 65,4 procenta, tak jsme čekali 67 procent.

Co říkáte na slabý výsledek Nerudové? Jak se to stalo?

Jak už jsem popsal, došlo k velkému přelivu voličů od Nerudové k Pavlovi. Lidé se čím dál častěji rozhodují na poslední chvíli. Lidé, kteří volí strategicky, to znamená proti Babišovi, si vybrali Pavla jako svého hlavního kandidáta.

Druhý efekt je důležitý v tom, že spousta lidí váhala právě mezi Pavlem a Nerudovou. Když se na to podíváme z pohledu jednotlivce, tak v momentě, kdy začne jeden z vámi zvažovaných kandidátů získávat navrch, děje se to i ve vašem okolí. Jestli ještě nedávno vám z deseti kamarádů říkali tři, že podporují jednoho, tři druhého a čtyři nevědí, pak o dva týdny později už pozitivně o kandidátovi nemluví tři, ale postupně čtyři, pět, šest…

To má na vaše rozhodování velký vliv. Podobně, byť složitěji, to funguje i s médii, která sledujete. Vlastně vás potom taky na individuální rovině nachýlí k tomu jít volit Petra Pavla, toho silnějšího. Tento vliv byl opravdu velmi silný.

Jak to bylo u ostatních kandidátů?

U Jaroslava Bašty je výsledek prostě špatný. To asi bylo i jeho výkony v debatách, kde neexceloval. U Marka Hilšera nedošlo k významnému posunu, jen dostal o trochu méně, než předpokládaly výzkumy. V případě Tomáše Zimy a Karla Diviše jsem nečekal žádné zajímavé výsledky a Pavel Fischer taky není nijak překvapivý. Pro něj to je neúspěch vzhledem k tomu, že jeho dlouhodobá strategie je být veřejně viditelnou osobou.

Babiš: Pavel je jen loutka Fialovy vlády Prezidentské volby

Jak se budou chovat jejich voliči?

Tady vycházíme z výzkumů STEM před prvním kolem a z toho, jak se podporovatelé jednotlivých kandidátů stavěli k duelu Pavel–Babiš. U Pavla Fischera by 74 procent volilo Pavla, 11 procent Babiše a 15 by zůstalo doma. U Hilšera to jsou dvě třetiny pro Pavla, šest procent pro Babiše a 28 procent k volbám nepůjde. Voliči Tomáše Zimy z 80 procent volit nepůjdou a zbytek je statisticky irelevantní.

Jakto že byla účast tak vysoká?

Ta nás nepřekvapila. Jednak jsme ji opravdu měli v modelu a jednak byla vždycky volební účast vyšší v prvním kole prezidentské volby než ve sněmovních volbách, které tomu předcházely. A protože ve sněmovních volbách 2021 byla vysoká volební účast, a to 65,4 procenta, tak jsme čekali 67 procent.

A taky si myslíme, že by už volební účast neměla o moc růst. Může být třeba o procento větší, ale už asi nepřekročí 70 procent. Tam je strop.

Vždycky se to stočí k tomu, jak je na tom Babiš. Očekává se, že on bude ten aktivní a že to bude dirigovat, což se ale asi nemusí stát.

Vždycky se hojně spekuluje, komu vysoká účast pomůže. Jak to vidíte?

Jde o to, jaký typ lidí, kteří nebyli volit, se aktivizuje. Může to tedy pomoct oběma. Vždycky to ještě srovnáváme s minulými prezidentskými volbami, ale ta situace tehdy byla jiná. Tentokrát mají kandidáti elektoráty trochu jinak strukturované a víc se prolínají.

O to jim taky jde. Kdybyste se na začátku omezili jen na opozici, nebo když budete za vládního kandidáta, byť jen rétoricky, tak pravděpodobně prohrajete. Proto taky vláda vlastního kandidáta nenasadila.

Ale je zajímavé, že volební účast je nejvyšší v tomto tisíciletí. Vyšší byla za samostatné České republiky jen ve sněmovních volbách 1996 a 1998. Zkraje 90. let bývala účast nesmírně vysoká. Ta letošní účast je vlastně velmi zajímavá a je to i tím, že veřejná debata je opravdu vyhrocená a pro lidi je prezident důležitým symbolem.

To znamená, že v poslední době ta témata ve veřejném prostoru silně rezonují a jedním z nich je právě Andrej Babiš?

Ano, i když vedeme hovory v jiných médiích, vždycky se to stočí k tomu, jak je na tom Babiš. Očekává se, že on bude ten aktivní a že to bude dirigovat, což se ale asi nemusí stát.