Pavel: Babiš je riziko pro demokratický vývoj země

Čím chcete přesvědčit voliče, aby volili ve druhém kole souboje o Hrad vás a ne Andreje Babiše?

To, co je spojeno se mnou, je jasný a srozumitelný plán s respektem k pravidlům, transparentní komunikací, s dodržováním slova, konstruktivním přístupem k řešení problémů a hledáním cest, jak problémy řešit, a ne jak se vymezovat jeden proti druhému.

Přesvědčit bych chtěl také poukázáním na to, že konkrétní zkušenost s Andrejem Babišem nám vždycky spíš přinesla důkaz, že je zástupcem populismu. Dokáže mnoho věcí slíbit, mnoho věcí u svých oponentů odsoudit a sám sebe pochválit i za to, co sám nepřinesl.

Poukázal bych také na to, že tím, jaký styl politiky prosazuje, jak kombinuje moc politickou, ekonomickou, ale i mediální, je rizikem pro demokratický vývoj této země.

Věříte, že se stanete prezidentem?

Věřím, že uspěju, a udělám pro to všechno.

Co pro vás znamená podpora premiéra Fialy a protikandidátů Nerudové, Fischera nebo Hilšera?

Velký závazek. Ukazuje se, že proti tomu, co reprezentuje Andrej Babiš, je tady poměrně velká síla, která by se teď měla dát dohromady. Voliči, kteří volili tyto kandidáty, by měli najít společný hlas, aby tříštěním hlasů nedošlo na vítězství toho, proti čemu oni sami chtěli bojovat.

S Nerudovou jste se v debatách popichovali. Nemohlo to vám oběma ubrat hlasů?

Přímá volba je soutěží kandidátů, kteří soupeří, kdo bude lépe působit na voliče. Jsem rád, že kampaň byla korektní a až na drobné jiskření nedošlo k žádným excesům či podpásovkám.

Sčítání hlasů bylo napínavé. Nakonec jste Andreje Babiše přeskočil. Čekal jste to?

Nečekal. Mně se ten finiš moc líbil a musím říct, když jsem se díval na obrazovky, tak to vypadalo velice pěkně.

Babišův projev vyděsil i politology: Chce odradit voliče Pavla Prezidentské volby

A vaše první pocity?

Bylo to příjemné. Zároveň jsem si taky vědom, že je to těsné vítězství, které sice dává dobrou pozici do druhého kola, ale nechává soutěž otevřenou. Na každém hlasu bude záležet.

Měl jste svůj soukromý tip, kolik hlasů dostanete?

Neměl. Mnoho lidí ode mě chtělo nějaké hádání z koule, já jsem tohle nikdy nedělal.

Jak byste zhodnotil kampaně? Překvapilo vás něco?

Negativně možná to, že se Andrej Babiš jako jeden z favoritů neúčastnil debat, že zvolil vlastní přístup, kde se inspiroval u Miloše Zemana, tedy nevystavovat se zbytečnému riziku konfrontace. To jsem z jeho strany považoval za zbabělé, ale zároveň je to přípustné a mohli jsme s tím počítat.

A z pohledu vaší kampaně – vidíte nedostatky, které je třeba změnit?

Chybičky jsou samozřejmě všude. I my jsme určitě udělali nějaké drobné chyby. Určitě se zaměřím na cílenější přípravu, důraz v debatách a vypilování některých argumentů tak, aby byly pro lidi srozumitelné. Myslím si, že je vždy co zlepšovat.

Změníte teď strategii? Budete více jezdit do regionů?

Už na to není moc času. Během dvou týdnů se toho zas tak moc stihnout nedá: bude několik debat, řada mediálních vystoupení. Na cesty po regionech už tolik času nezbude, ale určitě nějaké uděláme. Nebude možné objet všech 14 krajů a všech víc než 6000 obcí, ale zaměříme se na to, abychom dali jasně lidem najevo, v čem bude rozdíl mezi mnou a Andrejem Babišem.

Foto: Novinky, Právo Generál Petr Pavel je bývalý náčelník generálního štábu AČR a předseda vojenského výboru NATO. V prvním kole prezidentských voleb 2023 získal největší počet hlasů a společně s Andrejem Babišem postoupil do 2. kola, které se koná 27. a 28. ledna. Více o Petru Pavlovi zde.

Foto: Novinky, Právo Miliardář Andrej Babiš je poslanec, bývalý ministr financí a předseda vlády. V prvním kole prezidentských voleb 2023 získal 35 % hlasů a společně s Petrem Pavlem postoupil do druhého kola, které se koná 27. a 28. ledna. Více o Andreji Babišovi zde.