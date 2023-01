Babiš: Pavel je jen loutka Fialovy vlády

To je vtipné, protože já jsem nezištně věnoval deset let života pro tuto zemi. Nikdy jsem nevzal ani korunu. Bojoval jsem za české zájmy a zájmy lidí. Ano, pokud někdo chce slyšet, že jsem populista, tak jsem populista, který pomáhá lidem.

Buduje se tady nová totalita, která chce omezovat svobodu slova, a pan Pavel je loutka této vlády. A co je nejhorší, že on je agent, který byl cvičen na výsadek do NATO. A takový je v Evropě jen jeden, a to v Rusku. Putin byl vysazen jako agent v Berlíně, a kdyby nepřišla revoluce, tak by byl pan Pavel vysazen taky v nějaké zemi NATO.