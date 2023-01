Babiš u Jezulátka: Před Bohem jsme si rovni a do kostela přece mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění

„Včera (v pondělí) jsem to bohužel neopatrně řekl médiím a bylo to venku a zavřeli kostel. Já to nechápu. Před Pánem Bohem jsme si všichni rovni a do kostela přece mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění,“ uvedl expremiér na videu zveřejněném na sítích.