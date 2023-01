Jak to vidí děti? Miloš Zeman pije alkohol, správný prezident by mohl být mladší a vegetarián

Jak si děti představují ideálního prezidenta? Kolik by mu mělo být let, co by měl jíst a je pro funkci prezidenta důležité pohlaví? A co si školáci myslí o současné hlavě státu? Nejen na to jsme se zajeli zeptat žáků do Základní školy Kladská v Praze 2.

Anketa s dětmi o prezidentské funkciVideo: Marek Tereba, Novinky