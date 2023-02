Vysoké školy by zavedení průmyslových doktorátů uvítaly

Univerzity by zavedení tzv. průmyslových neboli industriálních doktorátů uvítaly. Podle zástupců českých VŠ by tyto doktorské programy vzdělávání zrychlily přenos výsledků vědy do průmyslu a zlepšily finanční situaci doktorandů. Zavedení nového typu studia, které má kombinovat akademický výzkum s praktickými zkušenostmi ve firmách, plánuje MŠMT a ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09).

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Místopředseda České konference rektorů a rektor VŠB-TUO Václav Snášel