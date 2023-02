Zlínská univerzita povede vývoj baterií nové generace

Evropská unie (EU) podpoří nedávno zahájený projekt částkou 1,3 milionu eur (přes 30,8 milionu korun), a to po dobu tří let.

Poptávka po bateriích v současné době rychle roste. „Podle požadavků Bruselu musí mít baterie používané v EU vysokou hustotu nabití a kapacitu, musí být ekonomické, odolné, bezpečné a opakovaně použitelné. Rovněž musí být vyrobeny udržitelným způsobem s co nejmenším dopadem na životní prostředí a z šetrných materiálů,“ vysvětlila Svěráková.

„Společnými silami tak rozšiřuje centrum excelence na Univerzitě Tomáše Bati. Budovaná síť s mezinárodními odborníky z vědecké a podnikatelské oblasti má vytvořit ‚zásobárnu‘ znalostí o nových bateriích, a to od vývoje v laboratoři až po uvedení na trh,“ popsal Sáha.

Obnáší to podle něj i udržitelnou a odpovědnou výrobu systémů skladování energie po celou dobu jejich životnosti. „Baterie mají mít vyšší energetickou hustotu při vyšší udržitelnosti a nižších nákladech na výrobu,“ doplnil.

K výzkumným aktivitám UTB přispívají partneři projektu svými odbornými znalostmi z různých oblastí. Nové nápady by se měly promítnout do vědeckých publikací, konferencí, dalších evropských projektů i do nových produktů na trhu.