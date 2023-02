Na brněnské pedagogické fakultě končí učitel nařčený z obtěžování studentek

Vedení Masarykovy univerzity zdůraznilo, že bude mít nulovou toleranci k nevhodnému chování. „Situaci vnímám jako velmi vážnou. Děsí mě, když se dozvídám o přibývajících možných svědectvích. Je to něco absolutně nepřijatelného, co na naší univerzitě odmítám tolerovat,“ uvedl rektor Martin Bareš s tím, že nařídil celouniverzitní rozsáhlé kontroly.

Na všech fakultách se tak uskuteční kontrola studentských hodnocení jednotlivých předmětů od akademického roku 2019/2020 až do současnosti. Případem na pedagogické fakultě se bude zabývat i právník Pavel Uhl a ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová zkontroluje metodiku pro řešení nevhodného chování. Výsledky by měly být hotové do konce února.