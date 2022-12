České vysoké školy běžně vybírají poplatky za studium v cizím jazyce

Jak nejspíš organizace doktorského studia vypadala, naznačuje dosud existující web jedné z agentur, konkrétně salcburského Institut für Management. Slibuje zajistit ve spolupráci s nejmenovanými univerzitami studium ekonomiky a managementu pro zaměstnané lidi, a to bez přílišného omezování kariéry a soukromého života.

Z dokumentů, které lze dohledat v registru smluv, vyplývá, že brněnská fakulta pak od agentury dostávala 40 až 45 tisíc korun za studenta a akademický rok, celkem by tedy za předpokládané tři roky studia získala za každého studenta částku kolem 125 tisíc korun. Co se dělo se zbytkem peněz, není jasné, patrně zůstával zprostředkující agentuře.

Na problematickou praxi už dříve upozornil historik a archivář Petr Kreuz, podle něhož je úplatné zprostředkování titulu v německy mluvících zemích, odkud pocházeli i někteří studenti Mendelovy univerzity, kontroverzní, někde i v rozporu s předpisy. „Není to standardní věc, podle mě v posledních deseti letech by si to v Německu a v Rakousku nikdo nedovolil,“ řekl Kreuz CNN Prima News.