Školství už teď chybí miliardy, přitom se chystají další škrty

To by znamenalo, že by ministerstvo školství potřebovalo na platy učitelů jen devět miliard navíc. „Ale to by platy učitelů v roce 2024 zůstaly fakticky na 114 procentech průměrné mzdy, tedy by se jen o malinko zvedly oproti letošku. Tím by ČR opět patřila k třetině zemí OECD s nejnižšími relativními platy učitelů,“ dodal Münich.