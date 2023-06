Humanitní vědy už stahují ztrátu

Vyplývá to z nové studie think-tanku IDEA při pražském centru CERGE-EI. „Jen ve východní Evropě najdete toto dělení na přírodní vědy a ty ostatní. Pohlíží se na ně jako na pseudovědy, měkké vědy a odráží se to i na financování. Na Západě nic takového není. Je to relikt komunismu,“ řekl Právu autor studie Martin Srholec.