Škrty v rozpočtu na školství a vědu sníží konkurenceschopnost VŠ, obávají se rektoři

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024, který unikl do médií, by se rozpočet na vědu a výzkum měl snížit o desetinu a ministerstvo školství by oproti letošku mělo na výdajích ušetřit 30 miliard korun. Pro tento rok je na výzkum a vývoj ve školství vyhrazeno zhruba 20 miliard Kč, včetně peněz z Evropské unie. Částka je zhruba o půl miliardy vyšší než v roce 2022. Na vzdělávání na veřejných univerzitách je letos určeno asi 31 miliard Kč, loni to bylo 28,6 miliardy.