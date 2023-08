Změny na Filozofické fakultě UK. Slučování ústavů a úpravy studijních programů

„FF UK se dlouhodobě potýká s nedostatečným finančním ohodnocením vedoucích kateder a ústavů a jejich nedostatečnou podporou v jejich rozvoji jednak manažerských dovedností, jednak podpory při rozvoji jejich základních součástí. To se snažíme postupně měnit. Snížení počtu základních součástí umožní jednak efektivnější práci s vedeními základních součástí, jednak jejich lepší ohodnocení,“ uvedly Lehečková a Slussareff.

Od 1. října se do jednoho pracoviště spojí nynější Ústav etnologie, Katedra středoevropských studií a Katedra jihovýchodoevropských a balkanistických studií.

Zatím se k 1. červenci, jak již minulý měsíc fakulta informovala , do nového Ústavu Českého národního korpusu sloučily Ústav teoretické a komputační lingvistiky a Ústav Českého národního korpusu a do nového Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících zase Ústav bohemistických studií a Ústav jazyků a komunikace neslyšících.

Úprava čeká i jeden ze studijních programů, Východoevropská studia na Ústavu východoevropských studií FF UK. Pro akademický rok 2024/2025 nebude přijímací řízení pro studium litevštiny a lotyštiny, stávající studenti budou moci dostudovat. Důvodem pro rozhodnutí je to, že tyto specializace měly v posledních letech málo studentů. Výuku jazyka a kultury chce ale vedení FF UK udržet, sdělily jeho zástupkyně. Litevštinu a lotyštinu by se tak mohli učit studenti a absolventi jiných oborů, a to například v připravovaném univerzitním modelu studia certifikovaných malých diplomů.