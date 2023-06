Smlouva na podporu systému sice končí, ale konání zkoušek ohrožené není, ujišťuje Cermat

„Ačkoliv se výběrová řízení na servis některých technologií o několik týdnů pozdržela, zejména z důvodu přípravy nového projektu, a to elektronické přihlášky na střední školy, nijak to neovlivňuje schopnost Cermatu zajistit řádný průběh zářijových maturitních zkoušek,“ uvedl Krejčí, ředitel organizace, která centrálně zadává a vyhodnocuje státní maturity a jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Technologie, které firma Pragodata provozovala, dneškem podle Krejčího přejdou do správy pracovníků Cermatu.

„Část z těchto služeb by již natrvalo měla zůstat ve správě interních pracovníků Cermatu, část služeb bude v příštích měsících vysoutěžena standardním výběrovým řízením,“ doplnil šéf Cermatu.

Ředitel Krejčí se proti tomu, že by Cermat zadával zakázku bez výběrového řízení, vymezil. „Cermat nemá v úmyslu obcházet zákon o veřejných zakázkách a zadávat smlouvu jinému subjektu na přímo, využitím jednacího řízení bez uveřejnění,“ sdělil.

Zároveň upozornil, že konec služeb poskytovaných společností Pragodata neznamená vypnutí informačního systému, ale pouze to, že službu nebude poskytovat externí dodavatel.

Cermat by měl vytvořit systém, který by mohl od roku 2024 umožnit digitalizovanou formu přijímacího řízení na SŠ. Program by na rozdíl od současnosti měl umožňovat stanovení pořadí přihlášek na obory a školy a jejich elektronické podávání.