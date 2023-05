Šéf Cermatu prozradil, kolik stál letošní tisk testů na přijímačky a maturity

Částka za výrobu testů je rozpočítaná na 12 měsíců od září 2022, odkdy si organizace zajišťuje tisk a distribuci zkušebních materiálů sama, jak řekl ředitel. Nejvyšší náklady podle něj vznikají od ledna do března, kdy se testy tisknou.

Distribuce testů včetně pronájmu skladů letos stála 1,95 milionu korun, rozvoz testů pro podzimní maturity by měl stát odhadem zhruba půl milionu korun, řekl ředitel Cermatu nyní.

Aktuální náklady na tisk testů Krejčí srovnal s možnými náklady, které by vznikly, kdyby testy nadále vznikaly ve spolupráci s firmou Konica Minolta. V případě, že by kontrakt po 1. říjnu 2022 pokračoval, zaplatilo by se za letošní testy podle ředitele Cermatu víc.