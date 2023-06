Dotazníky zjistí, kdo se v Praze nedostal na žádnou střední školu

Podle Klecandy jde o to, aby někteří deváťáci neskončili na pracovním úřadě.

Pokud se podle radního zjistí, že desítky nebo stovky z nich zůstaly bez školy, bylo by ještě možné vypsat v Praze třetí kolo výběrového řízení. Anebo navýšit kapacity na 34 žáků v prvním ročníku v těch školách, kde jich může zatím být 32.

Cermat neví, kolik bylo přijato, a SŠ nevědí, zda někdo zbyl

Systém každopádně není propojený. „Vzájemné provázanosti nejsou. Cermat zná body, ale neví, kolik bylo přijato, střední školy vědí, kolik přijaly, ale nevědí, zda někdo zbyl,“ konstatoval Klecanda.

V prvním kole přijímaček na SŠ neuspělo 7,6 procenta uchazečů, tvrdí průzkum Věda a školy

Kdo zůstal na ocet, by měl říci sám, a k tomu právě poslouží elektronický dotazník v devátých třídách. Výsledky by mohly být známy příští týden.

I Středočeský kraj se podle radního Milana Váchy (STAN) chystá vyhodnotit přijímací řízení. Problémy vidí Vácha v přípražských oblastech, jinde jsou kapacity stále volné. Kraj tedy hodlá nabídnout ve svých odlehlejších regionech studentům možnost ubytování.

Pomocí jiného dotazníku má kraj podobně jako Praha zjišťovat, o jaké obory mají zájem dnešní žáci osmých tříd a zda deváťáci budou studovat ty obory, co chtěli. Vyústit by to mělo v reorganizaci oborů.

Šance pro děti, které se nedostaly na střední. Berou útokem jazykovky Domácí

„Čekali jsme dlouhá léta na revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední školy, abychom mohli sloučit některé obory, které by dohromady dávaly smysl. Máme pekaře a cukráře, do budoucna se uvažuje o jednom potravinářském oboru, ale bohužel dnes to nejde,“ řekl Vácha.

Reorganizace by se týkala až školního roku 2024/25. Provedl by ji kraj a zřejmě i Praha za dohledu Národního pedagogického institutu (NPI), je k tomu však třeba uzavřít memorandum. „Institut by měl být průvodcem, aby oborová struktura odpovídala požadavkům, jaké očekáváme za pět deset let,“ uvedl Vácha.

Praha a kraj se v úterý 13. června také dohodly, že budou apelovat na digitalizaci přijímacího řízení a na zřízení Státního fondu školské infrastruktury, který by mohl posloužit ke stavbě nových škol.

„Suplujeme stát.“ Středočeský kraj uvolní 90 milionů na rozšíření škol Věda a školy