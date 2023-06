I ve školství se dá šetřit, věří ministr Bek

Podle Beka pracovní verze rozpočtu ministerstva financí ještě nereflektuje politickou diskusi vlády a koaliční shodu. Rektory nicméně vyzval, aby společně hledali cestu, jak následujícím obdobím projít, aby se nepoškodilo to, co je důležité pro fungování vysokých škol.

Nižší proti aktuálnímu roku by měly být i výdaje, a to o 29,27 miliardy Kč. V roce 2024 by podle návrhu měl úřad utratit 235,75 miliardy korun. Bek k tomu ale řekl, že tak to nebude.