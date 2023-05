Počty s procenty budí nejasnosti u přijímaček i maturit

Cermat však takový postup odmítá. „Existuje určitý úzus, že základ je definován z toho, co je za slůvkem ‚než‘. Úloha nemá jiný možný výklad, a tak se to i děti učí. Pokud je to někdo učí jinak, tak je to špatně, protože pak abychom se jako lidi nikdy nedomluvili,“ řekla Právu Táňa Veselá, ředitelka Sekce evaluačních nástrojů Cermatu.