Ministr Bek chce povolit další víceletá gymnázia

Dodal, že by ministerstvo mělo přihlížet i k specifikům regionů a poptávce rodičů. Například v Praze se podle něj koncentrují lidé s VŠ vzděláním a své děti chtějí posílat do gymnázií víc než ve zbytku republiky. Dodal, že čeká tvrdou diskusi, protože víceletá gymnázia mají dost „kvalifikovaných odpůrců“.

Bek také uvedl, že plánovaná novela o digitalizaci přijímacích zkoušek na střední školy, která by mohla zabránit každoročním zmatkům, by se na vládu mohla dostat v srpnu. Věří, že by se zákon mohl prosadit tak, aby už přijímačky příští rok běžely elektronicky. „Nechci to ale závazně slíbit, protože to závisí na tom, jestli se nám ve Sněmovně podaří včas změnit legislativu,“ uvedl.