Školský výbor podpořil požadavek na navýšení rozpočtu VŠ kvůli energetické situaci

Podle politického náměstka ministra školství Jaroslava Millera odhadly univerzity nárůst svých nákladů v příštím roce na pět miliard korun, a to na zaplacení drahých energií, zvýšení mezd a podporu výzkumu.

Poukázal na to, že růst výdělků ve vysokém školství v uplynulých letech nedržel tempo s tím, jak se přidávalo pracovníkům v základních a středních školách. Vysoké školy tak podle náměstka ztrácejí konkurenceschopnost. Další peníze navíc by měly jít také na výzkum a inovace, dodal.

Miller upozornil i na to, že vysoké školy v období covidu-19 v uplynulých dvou letech vyčerpaly velkou část svých rezerv. „Řada jich jede na hranici svých možností,“ uvedl.

Podle návrhu, který ministerstvo financí zveřejnilo na začátku září, by se mohl rozpočet MŠMT v příštím roce oproti letošku snížit. Zatímco vládou schválená novela rozpočtu na letošní rok pro něj počítá s 251,9 miliardy korun, příští rok by resort mohl hospodařit s 248,5 miliardy.

Na vzdělávání na vysokých školách by podle resortu financí mohlo jít 29,6 miliardy korun, meziročně asi o miliardu víc.

Někteří členové výboru poukazovali na to, že nárůst nákladů na energie nakonec možná nebude odpovídat dosavadnímu odhadu. Poukazovali na to, že vláda v pondělí stanovila maximální ceny elektřiny a plynu, což by mělo původně odhadované náklady odběratelů snížit.