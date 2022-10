Se slovní šikanou se setkává 40 procent žáků druhého stupně ZŠ, zjistil průzkum

Více než polovina žáků druhého stupně se v průzkumu vyjádřila tak, že ve škole není žádná dospělá osoba, které by důvěřovala natolik, aby se na ni bez obav obrátila se svým problémem či žádostí o důvěrnou radu, nebo o ní neví. Podobně většina starších dětí neví ve škole o dospělém, který by uměl dobře řešit problémy se šikanou mezi žáky.

To, na koho se ve škole v případě problémů se šikanou mohou obrátit, neví 48 procent dětí, sedm procent žáků dokonce uvedlo to, že problémy se šikanou ve škole nikdo řešit neumí.

„Jenže to je učitel na plný úvazek, který tuto práci dělá ve svém volném čase. Pokud úspěšně absolvuje 250hodinové specializační studium, má nárok na příplatek 1000 až 2000 Kč měsíčně. Pedagogická komora opakovaně navrhovala, aby se tento příplatek zvýšil, protože od roku 2004 nebyl valorizován. MŠMT to ale odmítá. Stejně tak ministerstvo trvale odmítá naše návrhy snížit školním metodikům prevence rozsah přímé pedagogické činnosti, aby měli méně hodin výuky a mohli se věnovat prevenci šikany ve školách a dalších patologických jevů. Totéž navrhla i školní inspekce,“ dodal.

Z dotazování Mapa školy vyplývá, že více než polovina (51 procent) žáků prvního stupně chodí do školy hodně rádo, dalších 44 procent chodí do školy rádo jenom trochu. Většinu (87 procent) z nich baví to, o čem se ve škole učí, a pokud by děti svou školu měly oznámkovat, tak devět z 10 žáků (87 procent) prvního stupně by jí dalo jedničku (59 procent) nebo dvojku (28 procent).