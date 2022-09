Cermat: Nového ředitele si ministr vybral sám. V maturitním testu byla sporná úloha

„Myslím si, že půjde relativně snadno a rychle digitalizovat přihlášky k jednotné přijímací zkoušce. To by středním školám výrazně ulehčilo od náročné byrokracie. Mnohem těžší bude přejít z tištěných testů na čistě elektronické testování. Střední školy nemají v tuto chvíli dostatek počítačů. Je třeba ošetřit, co se stane, když žákovi během maturity nebo přijímaček přestane školní zařízení fungovat,“ okomentoval to Sárközi.