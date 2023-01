Počet dětí s odkladem povinné školní docházky se nesnižuje

Počet dětí s odkladem povinné školní docházky se v ČR podle České školní inspekce (ČŠI) výrazněji nesnižuje. Ve školním roce 2021/2022 to bylo z 360 490 předškoláků asi 21,2 procenta starších šesti let, podobně jako o rok dříve. Vyplývá to z výroční zprávy inspekce. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že v ČR dostává odklad výrazně větší podíl dětí než v jiných zemích.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační snímek