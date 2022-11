Pedagogický institut začal upravovat učební plány školek

Rámcové vzdělávací programy (RVP) nahradily v roce 2005 dřívější jednotné osnovy. Na rozdíl od nich neurčují, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci.

Na úpravách učebního plánu pro mateřské školy nyní ve tvůrčích skupinách podle Splavcové pracuje 30 lidí, kteří byli do týmu vybráni na podzim ve výběrovém řízení. Odborná garantka předškolního vzdělávání v NPI informovala, že práce jsou na začátku.

„Aktualizace nebudou znamenat to, že by RVP byl úplně nový nebo jiný. Principy zůstanou určitě zachovány, protože je vnímáme jako dobře nastavené. Rámec by měl být ale čistší a srozumitelnější a podpořený implementační částí,“ sdělila.