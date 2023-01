Inspekce: Do důchodu odejde v příštích deseti letech 30 procent učitelů ve školkách

Zhruba 57 procent učitelů, kteří v loňském školním roce ve školkách učili, bylo starších 41 let. Nejvíce učitelů, asi 25,7 procenta, je ve věku 51 až 60 let, a zhruba sedm procent učitelů je starších. Oproti tomu učitelů do 30 let působilo v MŠ necelých 21 procent.