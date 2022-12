Bez rekonstrukce škola pro postižené děti nepřežije

Jde o děti se středním až těžkým mentálním postižením. U některých se vyskytuje autismus, případně mají i pohybové postižení. S autisty je to podobné jako s velmi malými dětmi, které také nemají vždy trpělivost s tím, že věci nejsou tak, jak si v danou chvíli přejí. Vyžadují svoje rituály a pravidelný režim, a pokud jsou nespokojené, chovají se agresivně. Strhávají věci nebo jsou nebezpečné svému okolí, případně i sobě.

Stát podporuje inkluzi, což znamená začlenění odlišných dětí do školních kolektivů. Nemohly by vaše žáky přijmout běžné základní školy?

Stává se také, že základní škola dítě s postižením přijme, ale časem se ukáže, že to nefunguje, a rodiče pak usilují o přestup do školy speciální, kterých je ovšem nedostatek. I naše kapacity jsou plné a nové zájemce musíme často odmítat, případně jim slibujeme místo až od dalšího školního roku.

Co se u vás děti učí a jakých pokroků mohou dosáhnout?

Naší prioritou je naučit je co největší samostatnosti. To znamená, aby se dítě dokázalo samo najíst nebo si například umělo zavázat boty. Je to podobné jako třeba v mateřské škole. Od nacvičení sebepéče pak postupujeme k dalším dovednostem.