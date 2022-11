Ministerstvo školství chce navýšit dotace na podporu výstavby základních škol

Kapacita stávajících ZŠ nestačí také např. v Brně, v Plzni a v Mladé Boleslavi, jak dodal Balaš. V lokalitách, kde se s přeplněností škol potýkají, by se proto měly stavět nové školy a ke stávajícím školám by měly vznikat nástavby a přístavby s novými prostorami.

Program Prstenec I na podporu výstavby ZŠ v tzv. prstenci kolem Prahy schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v listopadu 2016 a stanovila pro něj částku 1,66 miliardy korun. Podle Balaše z něj byla podpořena výstavba šesti škol kolem Prahy. Program Prstenec II schválila vláda Andreje Babiše (ANO) loni s cílem do roku 2028 zajistit zhruba 10 tisíc míst v ZŠ. Ze státního rozpočtu na to vyčlenila 6,8 miliardy korun.

Podle dat MŠMT se ve školním roce 2021/2022 v ZŠ učilo 964 571 žáků. Je to o 169 929 dětí více než před 10 lety. Vzrostl také počet žáků na pražských školách. Zatímco ve školním roce 2011/2012 se v pražských školách učilo 76 189 dětí, ve školním roce 2021/2022 to bylo 112 089 žáků

Podle Dobšíka je jednou z možností dát peníze určené na nemocenskou do rozpočtu krajů. „Ty by měly peníze na úhradu nemoci pedagogů a dalších zaměstnanců škol ve svých rezervách a uvolňovaly je podle dohody se školami,“ míní Dobšík.

Výdaje MŠMT by podle návrhu rozpočtu, který pro příští rok schválila vláda, měly být ve výši 263,9 miliardy korun, což je asi o sedm procent více než letos. Příjmy by měly být v roce 2023 asi 10,4 miliardy korun. Návrh rozpočtu na příští rok nyní posuzuje Sněmovna.

Ministerstvo školství by navíc chtělo zlepšit odměňování ředitelů škol. Uvažuje o tom, že by se jejich pozice v tabulce platů zařadila do vyššího tarifního pásma než doposud. Např. ředitelé základních a středních škol nyní spadají do 12. nebo 13. platové třídy, nově by mohli patřit do 14. platové třídy.