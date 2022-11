Školský výbor schválil návrh rozpočtu pro MŠMT: 263,9 miliardy. Balaš by chtěl víc

Sněmovní školský výbor ve středu schválil návrh rozpočtu na rok 2023 pro ministerstvo školství (MŠMT) a doporučil ho Sněmovně ke schválení. Výdaje resortu by měly být ve výši 263,9 miliardy korun, což je asi o sedm procent více než letos. Příjmy by měly být v roce 2023 asi 10,4 miliardy Kč. Resort by tak měl v příštím roce dostat dosud nejvíce peněz. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) přesto uvedl, že MŠMT chtělo pro příští rok peněz víc.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Ministr školství Vladimír Balaš