MŠMT navrhuje upravit podmínky provázejících učitelů

Se změnou podmínek pro provázející učitele počítá návrh novely školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství (MŠMT). Cílem je zvýšení kvality pedagogických praxí. Návrh se nyní připomínkuje, instituce se k němu mohou vyjadřovat do 28. listopadu.

Provázející učitel je zkušený pedagog, u kterého praktikuje student učitelství. Jeho úkolem je s praktikantem spolupracovat při přípravě výuky a vyhodnocování hodiny a vést studenta k profesnímu růstu. Ve většině vyspělých zemí patří mezi priority vzdělávací politiky při přípravě budoucích učitelů.

V ČR jsou stávající podmínky pro provázející učitele podle ministerstva nevyhovující. Podle úřadu se to odráží na kvalitě odborné praxe a přípravě studentů učitelství pro budoucí povolání.

Měl by učit alespoň o hodinu méně

Nově by měl mít podle MŠMT provázející učitel pomoc studentům na praxi jako součást svého pracovního úvazku a vedení školy by mu za to mělo ulevit od jiných povinností, aby měl na tuto práci dostatek času.

Provázející učitel by tak měl učit o jednu hodinu týdně méně než jiní pedagogové. Podmínkou bude to, aby se stážistům věnoval alespoň 90 hodin za školní rok. Pokud to bude 120 hodin a více za školní rok, bude učit o dvě hodiny týdně méně.

Zvýšit by se měla i finanční odměna pro provázejícího učitele. Nově by měl být za svou práci odměněn příplatkem ve výši 1000 až 2000 Kč měsíčně, dosud to podle resortu byly desítky korun za hodinu. Na odměnu v nové výši bude mít nárok učitel, který se pomoci studentům učitelství bude věnovat minimálně 60 hodin za školní rok.

Pro provázející pedagogy by mělo vzniknout i specializační studium. Zajišťovat ho budou pedagogické fakulty s cílem vybavit vyučující pro provázení studentů učitelství potřebnými dovednostmi. V současnosti nemají provázející učitelé v Česku k této činnosti žádné speciální vzdělávání.

Provázející učitel (označovaný také fakultní, cvičný učitel či mentor) je zkušený učitel, u kterého praktikuje student učitelství. Je tedy vzdělavatelem budoucích učitelů. Ve škole, kde provázející učitel sám působí jako pedagog, poskytuje studentovi na povinné praxi podporu, spolupracuje s ním při přípravě a plánování výuky, při její realizaci i při jejím vyhodnocování.

Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který je mentorem pro začínajícího učitele, či pro učitele nastupujícího do nové školy. Od uvádějícího učitele se očekává pomoc při stanovení cílů a při vytváření struktury vyučovacích hodin. Poskytuje také popisnou zpětnou vazbu na pedagogickou činnost začínajícího učitele. Jeho pomoc by měla začínajícím učitelům usnadnit nástup do nového zaměstnání.

Na důležitost provázejících učitelů a jejich nedostatečnou podporu v českém školství dlouhodobě upozorňují učitelské organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit!. Už dříve požadovaly zavedení systémové podpory pro provázející učitele s tím, aby do škol v budoucnu směřovali lépe připravení pedagogové.

Modernizaci systému přípravy učitelů začal chystat bývalý ministr školství Robert Plaga (za ANO), na jehož práci pak navázal Petr Gazdík (STAN). Současný ministr Vladimír Balaš (STAN) po nástupu do funkce uvedl, že ve změnách směrem k modernizaci školství bude pokračovat.

Součástí novely zákona má být i úprava jednotné přijímací zkoušky pro cizince na střední školy či nastavení nového systému fungování asistentů pedagoga v základních školách.

Novela má též zvýšit propustnost vysokého a vyššího odborného školství a umožnit žákům při výuce obsluhovat pod dohledem řetězovou pilu.

Základní školy v Česku budou moci žádat o evropské dotace na zkvalitnění zázemí pro výuku. Tento týden se objevila potvrzující informace, že ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypíše v úterý dvě výzvy, ve kterých budou moci jednotlivé školy získat na své projekty až 50 milionů korun. Celkem by mělo do rozvoje odborných učeben ZŠ zamířit až 8,2 miliardy Kč ve třech výzvách.

Aktuální výzvu, ve které je pro školy připraveno 3,2 miliardy korun, plánoval resort vypsat už koncem září. Po kritice, že termín připadá na období těsně po komunálních volbách, kdy ještě nejsou ustavena nová obecní zastupitelstva, termín posunul. Zástupci ministerstva, krajů a obcí se také počátkem října dohodli na úpravách parametrů výzvy.

Limit výdajů, o které bude moci škola žádat, bude nově od tří milionů do 50 milionů Kč. Původně MMR počítalo s limity od pěti do 35 milionů Kč. Školy v méně rozvinutých regionech budou mít nárok na podporu 90 procent, v tzv. přechodových regionech bude o deset procentních bodů nižší.

Mezi méně rozvinuté regiony patří podle ministerstva Ústecký, Karlovarský, Zlínský či Moravskoslezský kraj. Přechodovým regionem je pak např. Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj nebo Kraj Vysočina.