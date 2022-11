Školské odbory mají opět strach, že nebude dost peněz na slibovaný růst platů učitelů

Školské odbory se obávají, že stát nebude mít v roce 2024 dost peněz na slibované skokové navýšení platů učitelů. Nárůst platů na 130 procent, jak ho od roku 2024 avizovalo ministerstvo školství, přijde podle odborářů na 35 miliard korun. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka hrozí, že vláda plán nedodrží. Lepší by podle něj bylo, kdyby přidávání spíše rozložila do následujících tří let.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Předseda školských odborů František Dobšík