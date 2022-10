Ministerstvo školství pracuje na změně nemocenské pro učitele

Prezident Asociace ředitelů základních škol ČR Luboš Zajíc už dříve vyzval k tomu, aby se projednala možnost vyjmout čerpání nemocenské z položky ostatních neinvestičních nákladů. Nemocenská by se podle zástupců asociace měla přesunout do jiné položky rozpočtu.

Mnohé školy a školské organizace si nyní stěžují na nedostatek peněz na pomůcky, učebnice a další věci. Z položky ONIV nyní školy podle školského zákona hradí např. učebnice a pomůcky pro žáky, náhrady za prvních 14 dní nemoci pracovníků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků či dopravu žáků na plavecký výcvik. V roce 2021 na tyto výdaje určilo MŠMT asi 3,5 miliardy korun, letos to je o miliardu méně.

Podle Deníku N chce ministr Balaš změnit odměňování suplujících pedagogů - má tím chtít řešit nedostatek peněz na školní pomůcky a další ONIV. Snížení hodinové odměny pro suplující učitele by podle zástupců školských odborů a organizací bylo chybou. Shodli se na tom předseda školských odborů František Dobšík, předseda CZESHA Jiří Zajíček a šéf spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

„Nezaplacení těchto nadúvazkových hodin (suplovaných hodin) je nefér. Každá práce, která je navíc, by měla být zaplacená,“ řekl v úterý Dobšík.

Podle něj by zrušení příplatku znamenalo to, že se suplujícím pedagogům nezaplatí příprava na hodinu, kterou mají nad svůj úvazek. Totéž uvedl Zajíček, podle kterého by byl pedagog po snížení hodinové odměny v suplované hodině zaplacen jen za dozor nad žáky. Přitom žáci mají podle Zajíčka v suplovaných hodinách obvykle stejný předmět, který mají mít podle rozvrhu, ale s jiným učitelem.