Česko může mít už příští rok nového astronauta

Pokud se finance zvládnou zajistit, český astronaut poletí na ISS. Na orbitu by ho dopravila kosmická loď Crew Dragon firmy SpaceX miliardáře Elona Muska v rámci soukromého programu Axiom.

Mise by ČR stála zhruba jednu miliardu korun a do vesmíru by se tak druhý Čech po Vladimíru Remkovi mohl podívat už příští rok.

„Pokud by se nám podařilo zajistit nějaké finanční prostředky ze soukromých zdrojů, tak si myslím, že náš resort by na tom určitě participovat mohl,“ řekla pro Českou televizi ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podobně to vidí i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „My určitě chceme hledat finanční prostředky a navázat na to další důležité kroky,“ uvedl.

Byl by rád, kdyby let do vesmíru pomohl rozvoji českých firem. Každý astronaut se na oběžné dráze zapojuje do experimentů, které pocházejí z jeho domovské země, a tím přispívá k jejímu vývoji – může jít např. o pokusy s novými materiály, v oblasti medicíny, botaniky či elektroniky. Zároveň by firmy mohly mít větší šanci na zakázky od vesmírných společností.

„Každá koruna investovaná do kosmického odvětí se vrací do ekonomiky sedm až desetkrát,“ konstatoval odborný pracovník Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy Jan Spratek.

Finální rozhodnutí každopádně musí učinit vláda.

Kdo to bude?

Značnou šanci být účastníkem této mise může mít podle ČT šestatřicetiletý stíhací pilot Armády ČR, kapitán Aleš Svoboda. Slouží na 21. základně taktického letectva v Čáslavi, od roku 2016 létá na stroji JAS-39 Gripen.

Foto: ESA Aleš Svoboda

Na konci loňského roku se stal rovněž členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA), kde uspěl při výběru z více než 22 tisíc osob. Ten tak má šanci dostat se někdy do kosmického prostoru i mimo iniciativu firmy Axiom.

Americká společnost Axiom Space, která nabídku České republice učinila, je soukromá firma, která se specializuje na komerční lety do kosmu. Roku 2016 ji založili Michael T. Suffredini a Kam Ghaffarian s cílem vlastnit a provozovat první komerční vesmírnou stanici na světě. Mezičlánkem jsou právě komerční lety.

Do vesmíru už Axiom vyslala dvě komerční mise. První Ax-1 se uskutečnila v dubnu 2022, přičemž cestu na ISS si zaplatili Američan, Kanaďan a Izraelec. Druhá proběhla na konci loňského roku, kdy na ISS letěla dvojice Saúdských Arabů a dva Američané.

Podle specialisty na kosmonautiku Michala Václavíka z České kosmické kanceláře a Fakulty strojní ČVUT v Praze nicméně termín letu v roce 2024 úplně realistický není. „A to zejména s ohledem na aktuální stav potenciálního domácího vědeckého programu, transparentnost a dostatek času na jeho přípravu,“ zmínil na Twitteru.

Zajištění plnohodnotné mise českého účastníka kosmického letu na ISS v nominální délce 8 až 10 dní si navíc podle něj vyžádá vyšší částku než uváděnou jednu miliardu korun.

Yemi A. D. ve Starshipu

Do kosmu se, jako tzv. vesmírný turista, může v budoucnu navíc podívat i český choreograf a umělecký režisér Yemi A. D. - loni totiž japonský miliardář Jusaku Maezawa oznámil jména osmi lidí, se kterými chce letět kolem Měsíce. Vybíral je z milionu uchazečů, za cestu nebudou muset nic platit, vše uhradí podnikatel. Je mezi nimi právě i tento český umělec.

Let projektu jménem DearMoon by se měl uskutečnit lodí Starship společnosti SpaceX. Ačkoli byla cesta naplánována na letošní rok, vypadá to až na rok 2024.