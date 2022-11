Šancí letět do kosmu bude přibývat, ale nikdo nemá nic jisté, tvrdí český záložní astronaut

Šancí letět do vesmíru bude přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů. Na pondělní tiskové konferenci v prostorách 21. základny taktického letectva v Čáslavi to uvedl armádní pilot a nový záložní astronaut Evropské kosmické agentury (ESA) Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.

TK člena záložního týmu astronautů ESA Aleše SvobodyVideo: ČTK