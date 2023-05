Environmentalisté žalují americký úřad kvůli povolení pro start obří rakety Starship

Drtivá síla zážehu a startu rakety odpálila kusy betonu a kovu stovky metrů od startovací plochy na základně Starbase v Boca Chica v Texasu, zapálila křoviny na ploše 1,4 hektaru a do vzduchu vyslala oblak rozdrceného betonu, který asi 10 kilometrů daleko severozápadně pršel na město Port Isabel.

Ochranářské organizace nicméně poukazují na to, že hluk, výstavba a doprava v oblasti na jihu Texasu poškozují místní životní prostředí.

Majitel SpaceX Musk odmítl, že by dopady startu Starship byly škodlivé. „Není to toxické nebo tak. Rozptýlilo to hodně prachu, ale podle našeho vědomí nedošlo k žádnému významnému poškození prostředí, o kterém bychom věděli,“ citovala Reuters Muska.