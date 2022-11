V novém týmu astronautů ESA je i Čech

Výběr týmu byl ve středu oznámen v Paříži. Uchazečů bylo 22 523, z toho 204 z České republiky. Do týmu se chtělo dostat 17 126 mužů a 5397 žen. Nejvíce z Francie, přes 7000.

Do užšího výběru postoupilo 821 mužů a 530 žen.

Ti, co uspěli, podstoupí 12měsíční výcvik pro astronauty v Kolíně nad Rýnem. Poté přistoupí do další fáze výcviku a budou přiděleni k úkolům na misích. Zálohu tvoří ti, co ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli přijati. Budou dále působit u stávajících zaměstnavatelů.